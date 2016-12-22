Eskişehir'de FETÖ/PDY davası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 80 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 42 sanıktan 9'u tahliye edildi.

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Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülen davanın ilk duruşması iki gün sürdü.



Farklı açılardan kameralarla kayıt altına alınan duruşmada, dinlenen 42'si tutuklu 80 sanık, iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fehmi Gökdere, Bünyamin Çevik, Murat Kaymakçı, Alper Oktaylar, Cahit Demirboğa, Serkan Öztürk, İbrahim Kırmızı, Nail Canbaz ve Abdürrahim Tümür'ün tahliyesine karar verdi.

Diğer sanıkların mevcut hallerinin devamını karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Mart'a erteled

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