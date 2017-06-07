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Eskişehir'de MİT ile ortak FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polisin, MİT ile ortaklaşa yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonunda Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda çalışan 22 işçi ve sivil memur ile 1 eski öğretmen gözaltına alındı.

Eskişehir'de MİT ile ortak FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polisin, MİT ile ortaklaşa yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonunda Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda çalışan 22 işçi ve sivil memur ile 1 eski öğretmen gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Hava Kuvvetleri içerisindeki işçi-sivil memur yapılanması ve bu yapılanmanın sivil imamlarına yönelik olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, MİT Bölge Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda, 22'si Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda çalışan işçi ve sivil memur, 1'i de eski öğretmen olan 23 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını içeren çok sayıda kitap, dergi, doküman ve dijital veriler ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şubesine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Eskişehir #mit #fetö #operasyon #gözaltı
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