Eskişehir merkezli 9 ilde FETÖ operasyon: 34 gözaltı

Eskişehir merkezli 9 ilde Jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon kapsamında 34 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları değerlendirilen İl Jandarma Komutanlığı personellerine karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek önlenmesi ve suç ile suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda; 2 astsubay, 1 üsteğmen, 1 uzman çavuş, 1 yüzbaşı olmak üzere 5 asker yakalanarak gözaltına alındı.



Öte yandan yakalanan askerlerden 4'ünün haber görev başında olduğu öğrenildi.



29 ASKER GÖZALTINA ALINDI



Eskişehir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 4'ü daha önce meslekten ihraç edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 29 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları belirlenen 37 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.



Eskişehir merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü daha önce meslekten ihraç edilen, diğerleri muvazzaf 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 teğmen, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş yakalandı.



İkametlerinde bulunamayan firari 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.