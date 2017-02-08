Ankara'da operasyon: Gözaltılar var
Ankara'da operasyon: Gözaltılar var
Ekonomi için kritik veri açıklandı
Ekonomi için kritik veri açıklandı
30 ilde dev operasyon: Gözaltılar var
30 ilde dev operasyon: Gözaltılar var
Dolar harekete geçti!
Dolar harekete geçti!

Eskişehir merkezli 9 ilde FETÖ operasyon: 34 gözaltı

Eskişehir merkezli 9 ilde Jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon kapsamında 34 kişi gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 9 ilde FETÖ operasyon: 34 gözaltı

Eskişehir'de FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları değerlendirilen İl Jandarma Komutanlığı personellerine karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek önlenmesi ve suç ile suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda; 2 astsubay, 1 üsteğmen, 1 uzman çavuş, 1 yüzbaşı olmak üzere 5 asker yakalanarak gözaltına alındı.
 
Öte yandan yakalanan askerlerden 4'ünün haber görev başında olduğu öğrenildi.
 
29 ASKER GÖZALTINA ALINDI
 
Eskişehir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 4'ü daha önce meslekten ihraç edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 29 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları belirlenen 37 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü daha önce meslekten ihraç edilen, diğerleri muvazzaf 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 teğmen, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş yakalandı.

İkametlerinde bulunamayan firari 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #fetö operasyonu #hava kuvvetleri komutanlığı
banner863
Önceki Haber
"Varlık Fonu, Kanal İstanbul gibi dev projelere kaynak aktaracak"
Sonraki Haber
Hapisteki FETÖ mensuplarına 'pembe oda' yasaklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.