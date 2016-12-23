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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çalışanlarına FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda aralarında üniversite imamlarının da bulunduğu ileri sürülen 38 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çalışanlarına FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar sonrasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucunda daha önce açığa alınan ve ihraç olan 11 profesör, 4 doçent ve 4 yardımcı doçent ile 5 araştırma görevlisinin yanı sıra eski rektör yardımcısı, şube müdürü ve diğer çalışanlar olmak üzere 38’i gözaltına alınırken, 5 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, evlerinde aramaların sürdüğü belirtildi.


Kaynak: İHA
Etiketler; #Eskişehir #osmangazi üniversitesi #fetö
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