İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı. Geçen yıla göre perakende fiyatı yüzde 10, toptan fiyatıysa yüzde 13 arttı. Rami Gıda pazarı esnafına göre artış en az yüzde 20... Geçen yıl 6 lira olan nohut şimdi 9 lira. Sürekli artan fiyat nedeniyle satış yapamayan esnaf zor durumda ve yetkililerden yardım bekliyor.

İstanbul Ticaret Odası, geçen yıla göre kentteki perakende fiyatının yüzde 10, toptan fiyatının ise yüzde 13 oranında arttığını açıkladı.Ulusal Kanal ekibi fiyat araştırması için Rami'deki büyük gıda pazarının yolunu tuttu.Esnafa göre enflasyon artışı en az yüzde 20'ler seviyesinde. Ve sürekli artmaya devam ediyor.Artışın nedenleri ise ülkenin ekonomik durumu, AVM'lerin çoğalması, dolardaki hızlı artış ve üretim yetersizliği.Yüksek fiyat nedeniyle esnaf daha önce satış yaptığı bir çok müsteriyi de kaybetmiş. Var olanlar ise aldıkları ürünü iyice azaltmış.Zor günler yaşayan Rami esnafı, şimdi yetkililerden yardım bekliyor.Esnafın çözümü üretim ekonomisi.