Kanada'da yine cami saldırısı
Kanada'da yine cami saldırısı
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası

Esnaf zor durumda ve yetkililerden yardım bekliyor

İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı. Geçen yıla göre perakende fiyatı yüzde 10, toptan fiyatıysa yüzde 13 arttı. Rami Gıda pazarı esnafına göre artış en az yüzde 20... Geçen yıl 6 lira olan nohut şimdi 9 lira. Sürekli artan fiyat nedeniyle satış yapamayan esnaf zor durumda ve yetkililerden yardım bekliyor.

Esnaf zor durumda ve yetkililerden yardım bekliyor
İstanbul Ticaret Odası, geçen yıla göre kentteki perakende fiyatının yüzde 10, toptan fiyatının ise yüzde 13 oranında arttığını açıkladı.

Ulusal Kanal ekibi fiyat araştırması için Rami'deki büyük gıda pazarının yolunu tuttu.

Esnafa göre enflasyon artışı en az yüzde 20'ler seviyesinde. Ve sürekli artmaya devam ediyor. 

Artışın nedenleri ise ülkenin ekonomik durumu, AVM'lerin çoğalması, dolardaki hızlı artış ve üretim yetersizliği. 

Yüksek fiyat nedeniyle esnaf daha önce satış yaptığı bir çok müsteriyi de kaybetmiş. Var olanlar ise aldıkları ürünü iyice azaltmış. 

Zor günler yaşayan Rami esnafı, şimdi yetkililerden yardım bekliyor.

Esnafın çözümü üretim ekonomisi.


HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr
Önceki Haber
Dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizden kış manzaraları
Sonraki Haber
İzmir Barosu: Atatürk vurgusu azaltılmış
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.