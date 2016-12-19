Ethem Sarısülük davasında karar çıktı

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara'da Ethem Sarısülük'ün ölümüne sebebiyet veren polis Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, cezayı adli para cezasına çevirdi

Ethem Sarısülük davasında karar verildi.



Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz için hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme hapis cezasını para cezasına çevirdi.



Aksaray Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru ise son savunmasını "Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi" ile yaptı.



Her iki tarafın avukatına söz verilmesinin ardından konuşan Şahbaz, "Havaya ateş ettim. Yoğun şekilde taşlara maruz kaldım. Bu kaza yaşanmışsa eylemcilerin beni taşlamasından olmuştur" dedi.



Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a, "Meşru müdafaada kastı aşarak ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hapis cezası, 10 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi.



Müşteki avukatlarından Murat Yılmaz, "utanç duyulması gereken bir karar" verildiğini savundu.





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