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Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, Türkiye'ye geliyor

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 6-10 Şubat tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, Türkiye'ye geliyor

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-10 Şubat tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Wirtu, 7 Şubat'ta Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkiler ile gündemdeki bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, resmi temaslarının yanı sıra Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yeni yerleşkesinin temel atma törenine de katılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Etiyopya #Mulatu Teshome Wirtu #türkiye
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