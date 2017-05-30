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Ev alacaklara kritik uyarı!

Gayrimenkul alım satımında tapu harcının azaltılması için mülkün değerinin düşük gösterilmesi, alıcıya da satıcıya da vergi cezası getiriyor.

Ev alacaklara kritik uyarı!

Maliye Bakanlığı, tapu harcı ödenmesi esnasında mülkün değerini az  gösterip, tapu harcını eksik ödeyenlerin peşini bırakmıyor. Bu yönteme başvuran  vatandaş ve müteahhitlerin yanı sıra belediyelerde kayıtlı rayiç bedellerinin  güncel olmamasından dolayı harcı az ödeyenler de "vergi kaçakçısı" muamelesi  görüyor.
 
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanlığı döneminde başlatılan tapu harcı  takibinin sürdüğünü, tapu harcının eksik yatırılmasından kaynaklanan vergi  cezalarıyla ilgili vatandaşlardan sürekli şikayet aldıklarını söyledi.
 
Tapu harcının eksik ödenmesi durumunda hem alıcının hem satıcının  cezalı duruma düştüğüne işaret eden Şahin, "Kimi zaman tapu harcının eksik  ödenmesi ya da müteahhidin eksik vergi ödeme isteği sonucu bilinçli olarak, kimi  zaman da bilinçsizce gayrimenkulün değerinin düşük gösterilmesi vergi cezalarına  yol açıyor. Ev alayım derken vergi kaçakçısı olmayın." dedi.
 
Tapu harcı takibinin önceden sadece bankalardan konut kredisi çekenler  için geçerli olduğunu belirten Şahin, Bakanlığın kolaylıkla bankalardan  vatandaşın konut alırken ne kadar kredi çektiğini ve aynı kişinin tapuda aldığı  gayrimenkulü kaç lira gösterdiğini öğrenebildiğini anlattı.
 
Çekilen kredi miktarı ile tapu alırken bildirilen değerin arasında  büyük farklar çıkmasının ardından ev sahiplerinin peşine düşüldüğünü ifade eden  Şahin, şöyle konuştu:
 
"Tapu daireleri, alım satım sırasında belediyeden rayiç bedel  getirilmesini istiyor. Bu bedele biz müdahale edemiyoruz ancak tapudaki memuru  'burada rayiç bedeli bu yazsa da ben evi şu bedelden aldım' diyerek uyarmamız  lazım çünkü bu sonradan kontrol edildiğinde bize vergi kaçakçısı muamelesi  yapılıyor, evimize vergi kaçırdığımıza dair bir kağıt geliyor ve aradaki farkın  ödenmesi gerekiyor. Aslında burada işi çözecek olan hem vatandaş hem de tapu  dairesindeki memurdur. Belediyeden gelen rayiç bedel evrağını gören memur da  vatandaşı uyarmalı. Belediyelerin de 40 yıl önceki rayiç bedellerini  güncellemeleri gerekiyor. Bu artık sadece konut kredisi çekenler için değil,  nakit olarak ev alanlar için de geçerli, onlar da kolaylıkla tespit ediliyor.  Kredi çekenlerin karşı dairesinde oturan ve nakit parayla ev alan kişi  komşusundan daha az tapu harcı ödediyse bunu da tespit edip, ceza kesiyorlar.  Vatandaş, tapu harcını öderken evi gerçekten almış olduğu bedelden bu harcı  ödemeli. Bundan kaçış yok, eninde sonunda ödeyeceğiz hem de vergi kaçakçısı  sıfatıyla ödeyeceğiz."
 
"Vatandaş bilinçleniyor"
 
Şahin, tapu harcı takibinin yaygınlaşmasının ardından vatandaşların da  bu konuya duyarlılığının arttığını dile getirdi.
 
Gerçek değerinin altında gösterilen tapu değerinin sonradan gerçek  alım satım değerine yükseltilebildiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:
 
"Geçmiş yıllarda bize ulaşan tüketiciler, 'Böyle bir ceza kağıdı geldi  ödemek gerekir mi' diye sorarlardı. Şimdi ise 'ben evi tapu alırken düşük bedelli  göstermiştim, ceza geliyormuş, gelmeden ne yapabilirim' diye soruyorlar. Vergi  dairesinden vergi kaçırıldığına dair bir evrak gelmesi bile çok üzücü.  Pişmanlıktan yararlanmak için vatandaş, Bakanlık tespit etmeden elini çabuk  tutup, bildirimde bulunmalı ve eksik ödediği bedeli ödemeli. Böylece gelecek  diğer cezalardan kurtulabilir. Öte yandan satıcı ile aracı arasındaki sözleşmede  tapu harcının kime ait olduğu yazar. Eğer tapu harcı müteahhide aitse satıcı  ödediği tapu harcı cezasını geri alacak davası açarak alabilir. Bizler bu konuda  tüketiciye yol gösteriyoruz."
 
Mahmut Şahin, tapu harcının eksik ödenmesinden kaynaklanan vergi  cezalarının, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin  Kanun kapsamında yeniden yapılandırıldığını, vergi cezasının affedildiğini,  ödenmesi gereken vergide ise yüzde 50 indirim yapıldığını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gayrimenkul #ev alacaklar #maliye bakanlığı
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