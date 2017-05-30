Gayrimenkul alım satımında tapu harcının azaltılması için mülkün değerinin düşük gösterilmesi, alıcıya da satıcıya da vergi cezası getiriyor.

Maliye Bakanlığı, tapu harcı ödenmesi esnasında mülkün değerini az gösterip, tapu harcını eksik ödeyenlerin peşini bırakmıyor. Bu yönteme başvuran vatandaş ve müteahhitlerin yanı sıra belediyelerde kayıtlı rayiç bedellerinin güncel olmamasından dolayı harcı az ödeyenler de "vergi kaçakçısı" muamelesi görüyor.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanlığı döneminde başlatılan tapu harcı takibinin sürdüğünü, tapu harcının eksik yatırılmasından kaynaklanan vergi cezalarıyla ilgili vatandaşlardan sürekli şikayet aldıklarını söyledi.



Tapu harcının eksik ödenmesi durumunda hem alıcının hem satıcının cezalı duruma düştüğüne işaret eden Şahin, "Kimi zaman tapu harcının eksik ödenmesi ya da müteahhidin eksik vergi ödeme isteği sonucu bilinçli olarak, kimi zaman da bilinçsizce gayrimenkulün değerinin düşük gösterilmesi vergi cezalarına yol açıyor. Ev alayım derken vergi kaçakçısı olmayın." dedi.



Tapu harcı takibinin önceden sadece bankalardan konut kredisi çekenler için geçerli olduğunu belirten Şahin, Bakanlığın kolaylıkla bankalardan vatandaşın konut alırken ne kadar kredi çektiğini ve aynı kişinin tapuda aldığı gayrimenkulü kaç lira gösterdiğini öğrenebildiğini anlattı.



Çekilen kredi miktarı ile tapu alırken bildirilen değerin arasında büyük farklar çıkmasının ardından ev sahiplerinin peşine düşüldüğünü ifade eden Şahin, şöyle konuştu:



"Tapu daireleri, alım satım sırasında belediyeden rayiç bedel getirilmesini istiyor. Bu bedele biz müdahale edemiyoruz ancak tapudaki memuru 'burada rayiç bedeli bu yazsa da ben evi şu bedelden aldım' diyerek uyarmamız lazım çünkü bu sonradan kontrol edildiğinde bize vergi kaçakçısı muamelesi yapılıyor, evimize vergi kaçırdığımıza dair bir kağıt geliyor ve aradaki farkın ödenmesi gerekiyor. Aslında burada işi çözecek olan hem vatandaş hem de tapu dairesindeki memurdur. Belediyeden gelen rayiç bedel evrağını gören memur da vatandaşı uyarmalı. Belediyelerin de 40 yıl önceki rayiç bedellerini güncellemeleri gerekiyor. Bu artık sadece konut kredisi çekenler için değil, nakit olarak ev alanlar için de geçerli, onlar da kolaylıkla tespit ediliyor. Kredi çekenlerin karşı dairesinde oturan ve nakit parayla ev alan kişi komşusundan daha az tapu harcı ödediyse bunu da tespit edip, ceza kesiyorlar. Vatandaş, tapu harcını öderken evi gerçekten almış olduğu bedelden bu harcı ödemeli. Bundan kaçış yok, eninde sonunda ödeyeceğiz hem de vergi kaçakçısı sıfatıyla ödeyeceğiz."



"Vatandaş bilinçleniyor"



Şahin, tapu harcı takibinin yaygınlaşmasının ardından vatandaşların da bu konuya duyarlılığının arttığını dile getirdi.



Gerçek değerinin altında gösterilen tapu değerinin sonradan gerçek alım satım değerine yükseltilebildiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:



"Geçmiş yıllarda bize ulaşan tüketiciler, 'Böyle bir ceza kağıdı geldi ödemek gerekir mi' diye sorarlardı. Şimdi ise 'ben evi tapu alırken düşük bedelli göstermiştim, ceza geliyormuş, gelmeden ne yapabilirim' diye soruyorlar. Vergi dairesinden vergi kaçırıldığına dair bir evrak gelmesi bile çok üzücü. Pişmanlıktan yararlanmak için vatandaş, Bakanlık tespit etmeden elini çabuk tutup, bildirimde bulunmalı ve eksik ödediği bedeli ödemeli. Böylece gelecek diğer cezalardan kurtulabilir. Öte yandan satıcı ile aracı arasındaki sözleşmede tapu harcının kime ait olduğu yazar. Eğer tapu harcı müteahhide aitse satıcı ödediği tapu harcı cezasını geri alacak davası açarak alabilir. Bizler bu konuda tüketiciye yol gösteriyoruz."



Mahmut Şahin, tapu harcının eksik ödenmesinden kaynaklanan vergi cezalarının, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırıldığını, vergi cezasının affedildiğini, ödenmesi gereken vergide ise yüzde 50 indirim yapıldığını sözlerine ekledi.