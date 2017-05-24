Eyüp'te bir depoya düzenlenen operasyonda,10 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

İstanbul Eyüp'te bir depoya düzenlenen operasyonda,10 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, aldığı ihbar üzerine Alibeyköy Akşemsettin Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan bir depoya baskın düzenledi.



Depoda yapılan aralamalarda, satışa hazır çeşitli markalarda 10 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.



Polis ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi yakalama çalışması başlattı.