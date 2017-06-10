Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Turan ile ilgili de konuşan Terim, "Uçakta kabul edilemez bir olay yaşandı. Oyuncuyu çağırdım ve kampta kalamayacağını belirtip, eşyalarını toplamasını istedim. Gönderme kararı benim, milli takımı bırakma kararı onun. Onun kararını da, benim kararımı da değerlendirirsiniz. Oyuncu milli takımda oynama şerefini gerekçeye bağlama niyetinde olsa bile, milli takım formasını pazarlık konusu yapar mıyım" dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:



İyi akşamlar arkadaşlar. Biliyorum birçok sorunun cevaplanmasını istediğinizden eminim. Günlerdir kamuoyunu, bizleri, Türk halkını meşgul eden birçok olay oldu. Hatta son bir ay diyebilirim genel baktığımızda. Allah aşkına şu maçlar bitene kadar sabredelim dedim. Sorun varsa, maçtan sonra, problem varsa, 2 gün sabredelim. Kavga, hakaret, iftira, çekişme... Yaşanmamış birçok olayı, tartışılacak noktaya getirmeyelim diye sizlerden ricam olmuştur. Her kampta bunlarla uğraşmaktan yoruldum. Ne maçtan 24 saat önce televizyon kanalına çıkan oyuncum oldu, ne de maçtan önce beyanat veren yönetici oldu, teşekkürler. Sürekli aynı şeyi yapıp, farklı sonuç beklemek delilerin işi.



ARTIK YETER



Birçok insan milli takımın başarısını önlemek adına hareket etti. Açın bakın, kimlerin neler yaptığını göreceksiniz. Artık yeter... Yüreğim hakikaten, hem kabardı, hem de daraldı. Yaşanmış şeyler var, söylesem, kendime, aklıma, tecrübeme, kişiliğime, ne de karakterime uygun bulmuyorum. Sussam, konuşmuyor demek ki diyeceksiniz. Buna da gönlüm razı değil. Zaman zaman gerginlikten beslendiğimi duyduğum olmuştur. Evet, beslenmem ama, korkmam da. İftiralar, belden aşağıya vurmalar, sosyal medyalar, taviz vermeyeceğim şeyler olarak söyleyebilirim."



ARDA'YI GÖNDERME KARARI BENİM, MİLLİ TAKIMI BIRAKMA KARARI ONUN



Uçakta kabul edilemez bir olay yaşandı. Oyuncuyu çağırdım ve kampta kalamayacağını belirtip, eşyalarını toplamasını istedim. Gönderme kararı benim, milli takımı bırakma kararı onun. Onun kararını da, benim kararımı da değerlendirirsiniz. Oyuncu milli takımda oynama şerefini gerekçeye bağlama niyetinde olsa bile, milli takım formasını pazarlık konusu yapar mıyım. Bırakın ona (Arda'ya) dünyanın en iyi oyuncularına bile milli takım formasını pazarlık konusu yaptırmam. Oyuncu, taşımanın şeref olduğu bir formayı giymek için pazarlık yapacak? Vah benim milli formam, vah benim memleketim vah. Oyuncuyu (Arda'yı) almadığım süreçte, saygı duyduğum birçok kişinin kırılmasına sebep oldum ve doğrulardan vazgeçmedim. Oyuncu benimle pazarlık yapacak, öyle mi? O dönemi hatırlayın, almayan benim. Oyuncular, dışarıdan kendilerine iletilen her haberi doğru adledip, ona göre hareket etmemeliler.



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