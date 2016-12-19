Federasyon başkanlarından terör saldırılarına ortak tepki

Özerk spor federasyonlarının başkanları, yayımladıkları ortak mesajla İstanbul ve Kayseri'de yaşanan terör saldırılarını lanetledi.

nın başkanları, yayımladıklarıla İstanbul ve Kayseri'de yaşanannı lanetledi.Türk milletinin, şer odaklarının farklı şekil ve yöntemlerle asırlardır sürdürdükleri saldırılara maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, "Tüm bu saldırılar milletimizin birlik, beraberlik ruhunu daha da pekiştirmiş ve milletimiz şer odaklarına karşı kararlı, onurlu, dik duruşunu sürdürmüş ve sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.10 ve 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen terör saldırılarının da diğer saldırılar gibi ülkenin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğünü parçalama, ilerlemesi ve güçlenmesini önleme amacıyla şer odakları ve maşaları tarafından gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Devletimiz, halkından aldığı güçle ülkemiz üzerinde oynanan kirli senaryoyu bitirecek kuvvet ve kudrete sahiptir. Hain vatansızlar ve karanlık efendileri kirli amaçlarını gerçekleştiremeyecekler, planladıkları tuzaklarda, kapanlarda yok olacaklardır. PKK ve diğer terör örgütlerinin asker, polis ve sivillerimizi hedef alan hain saldırılarını lanetliyor, bu vesile ile tüm spor federasyon başkanları olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin sabır, birlik, beraberlik ve milli seferberlik ruhunun güçlenmesini diliyoruz."