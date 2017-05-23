İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli ünlü futbolcu Ozan Tufan serbest bırakıldı

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yurda sahte belge ve kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik operasyon başlattı.



Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki gümrüklerden yurda kaçak lüks araç ve sahte sigara sokulduğunu ihbar alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine kaçakçılık faaliyetini incelemeye aldı. 6 aylık titiz bir çalışma sonucu Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu emrindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah sabah çeteye yönelik operasyon için düğmeye bastı.



Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler 46 kişi hakkında verilen gözaltı kararını yerine getirmek üzere harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine sabahın ilk saatlerinden itibaren operasyon düzenlendi. Ayrıca adreslerde hakimlik kararıyla arama gerçekleştirildi. Dijital ve yazılı tüm evraklara suç delili olabileceği şüphesiyle el konuldu.



Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Ozan Tufan ise polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.



OZAN TUFAN ŞİKAYETÇİ OLACAK



Ozan Tufan'ın öğle saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenilirken; Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; genç futbolcunun adı kaçakçılık soruşturmasında geçen bu kişilerden şikayetçi olacağını açıkladı.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Ozan Tufan’ın, bu sabah saatlerinde, kaçakçılık üzerine İl Jandarma Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştır. Konuyla ilgili olarak yüzlerce kişinin ifadesinin alınacağı operasyon kapsamında Ozan Tufan, 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin, aracı vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuş, dosyada mağdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Müdürlüğü’nden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.



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