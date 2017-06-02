Ankara'da görülen Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yer aldığı FETÖ çatı davasının 10. celsesi başladı. 221 sanığın yargılandığı davada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eski başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan dinleniyor. Yıkılkan'ın, Adil Öksüz liderliğinde Konutkent ve Mamak'ta yapılan toplantılara katıldığı ifade ediliyor.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, 221 sanığın yargılandığı davanın 10. celsesi başladı.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.



Davanın 10. celsesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın savunması ile başladı.



Yıkılkan, Orgeneral Akar'ı derdest eden ekip arasında yer alıyor.



Yıkılkan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a gelen mesajlar sonrası sıkıyönetim emirlerinin doğru olduğunu söylediği belirtiliyor. Yıkılkan'ın aynı zamanda, Adil Öksüz liderliğinde Konutkent ve Mamak'ta yapılan toplantılara katıldığı ifade ediliyor.



Yıkılkan'ın ardından Jandarma Okullar Komutanlığında görevli eski Kurmay Albay Murat Koçyiğit'in savunma yapması bekleniyor.



Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığıyla ilgili çalışmayı yaptığı, Adil Öksüz liderliğindeki toplantılara katıldığı belirtilen Koçyiğit'in, eylemlerini Akıncı Üssü'nden yönettiği öne sürülüyor.



Yıkılkan ve Koçiyiğit'in isimleri, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında da bulunuyor.





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