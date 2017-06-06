FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay ana davası bugün de devam ediyor. Aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davada, şu sıralar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel dinleniyor.

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FETÖ çatı davasının 12’inci celsesi başladı. 221 kişinin yargılandığı davada şu sıralar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel dinleniyor.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı.



İddianamede Gözel’in, Orhan Yıkılkan ve Mehmet Dişli ile eylemelerin organizasyonu ile ilgili görüşmeler yaptığı, darbe saatinin geriye çekilmesinin ardından planı organize ettiği bilgisine yer veriliyor.



İddianamede ayrıca, Gözel'in Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı da Genelkurmay Başkanı Akar ile görüştürme bahanesiyle Karargaha çağırarak derdest edilmesini sağladığı belirtiliyor.



Gözel’in ardından, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yo¨netim Daire Bas¸kanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ile Tümgeneral Osman Ünlü'nün de savunma yapması bekleniyor.



Gözel, Kırker ve Ünlü’nün isimleri, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında da geçiyor.



ulusalkanal.com.tr