FETÖ'cü Adil Öksüz ve Kozanlı Ömer’in fotoğrafları ortaya çıktı

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na FETÖ'nün üst düzey bazı isimleriyle ilgili önemli fotoğraflar gönderildi. Onlar arasında, FETÖ'nün 'Emniyet' ve 'Hava Kuvvetleri' imamlarının ışık evlerinde çekilmiş fotoğrafları da var.

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