FETÖ'cü Adil Öksüz ve Kozanlı Ömer’in fotoğrafları ortaya çıktı

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; kamuoyunda 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen ve FETÖ'nün 'Emniyet imamı' olan Osman Hilmi Özdil, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ortadan kayboldu. ABD'ye kaçtığı belirtiliyor. Emniyet imamı 'Kozanlı Ömer, Kemal Özdemir'den sonra bu görevi üstlendi. Özdemir'in ekibini tırpanlayarak kendi adamlarını yerleştirdi. Komisyona gelen fotoğrafın 1990'ların sonu olduğu düşünülüyor.
15 Temmuz darbe girişiminin aktörlerinden, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün 1994 yılında İstanbul'da katıldığı bir ışık evi fotoğrafı var.
Aynı yıl Sakarya Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak başlayan Öksüz, FETÖ'nün İstanbul'daki toplantılarına da katılmış.
ulusalkanal.com.tr
TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na FETÖ'nün üst düzey bazı isimleriyle ilgili önemli fotoğraflar gönderildi. Onlar arasında, FETÖ'nün 'Emniyet' ve 'Hava Kuvvetleri' imamlarının ışık evlerinde çekilmiş fotoğrafları da var.
Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; kamuoyunda 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen ve FETÖ'nün 'Emniyet imamı' olan Osman Hilmi Özdil, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ortadan kayboldu. ABD'ye kaçtığı belirtiliyor. Emniyet imamı 'Kozanlı Ömer, Kemal Özdemir'den sonra bu görevi üstlendi. Özdemir'in ekibini tırpanlayarak kendi adamlarını yerleştirdi. Komisyona gelen fotoğrafın 1990'ların sonu olduğu düşünülüyor.