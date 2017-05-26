Amerika'da NBA basketbol liginde oynayan Enes Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Savcılık Kanter için ayrıca, INTERPOL'den kırmızı bültenle arama kararı çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Enes Kanter hakkında, "tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması" talep edildi.



Savcılık talep yazısını İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderdi. Hâkimlik de Kanter'in tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.



4. Sulh Ceza Hâkimliği kararında, dosyadaki delil ve bilgiler yer aldı. Enes Kanter'in "ByLock" kullanıcısı olduğu, sosyal medya hesaplarında da terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı belirtildi.



Kanter'in tüm çağrılara rağmen ifade vermeye gelmediği, kaçak durumda olduğu ve görüldüğü yerde yakalanması vurgulandı.



Savcılık ayrıca Kanter hakkında INTERPOL'den kırmızı bültenle arama kararı çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu ve dosyayı bakanlığa gönderdi.



Geçen günlerde Türk pasaportu iptal edilen Kanter'in, Romanya polisi tarafından pasaport kontrolünden geçirilmeyerek ülkeye alınmadığı gündeme gelmişti.



ulusal.com.tr