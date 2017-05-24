Fethullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medya hesabı "Fuat Avni" için faaliyette bulunduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Kayseri merkezli 7 ildeki operasyonlarla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu yeni yapılanmanın, siyasilerle ilgili ele geçirdikleri bilgi ve belgeleri internet ortamında paylaştıkları belirtiliyor.

Yeni "Fuat Avni" yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi, 10 kişi yakalandı.



Siyasilerle ilgili gizli bilgileri ele geçirip sosyal medyada yayınlayan FETÖ'nün ikinci "Fuat Avni" yapılanması olduğu belirtilen bir grup ortaya çıkarıldı.



Kurulan özel ekip, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmaların ardından eş zamanlı operasyonlarla 10 kişi gözaltına alındı, ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital veriye el konuldu.



Fuat Avni benzeri suç örgütü olan hacker grubuna üye kişilerin WhatsApp programında "Yurtta Sulh Konseyi" isimli grup kurarak devlet görevlilerini tehdit ettikleri belirlendi.



Şüphelilerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bakanlarla ilgili özel bilgileri paylaştıkları kaydedildi.



Diğer yandan WhatsApp grubunun yöneticisinin, yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması, aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınladığı öğrenildi.



Yakalanan 10 kişinin Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü'nde sorguları tamamlandı ve Kayseri Adliyesi'ne gönderildi.





ulusalkanal.com.tr