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FETÖ'cü Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılanmasına devam ediliyor

Genelkurmay Çatı Davası olarak da bilinen, FETÖ'cü Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılanmasına devam ediliyor. Sanıklar savunmalarında sürekli, Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü Darbe" sözüne sarıldı. Akıncı Üssünün eski komutanı Hakan Evrim de kendini “Kontrollü darbe” yalanıyla savundu.

FETÖ'cü Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılanmasına devam ediliyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi için söylediği "Kontrollü Darbe" sözü, yargı önüne çıkarılan darbecilerin en önemli savunma sözü oldu.

Darbe girişiminin beyin takımı Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yargılandığı Genelkurmay Karargah davasında, Akıncı Üssünün eski komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim savunma yaptı.

Akıncı davasının sanıklarından Hasan Hüsnü Balıkçı’nın “Pısırık General” diye bahsettiği, Ankara’yı bombalayan jetlerin havalandığı üssün eski komutanı, FETÖ ile irtibatının olmadığını ileri sürdü.

Diğer sanıklar gibi “Kontrollü darbe” yalanına sığınan Evrim “Son derece acemice ve amatörce, başarısızlıkla sonuçlanması için yapılan plan… TSK teamüllerine uygun olmayan bir film senaryosu… Darbede kullanılan uçak, tank ve diğer araçlarla mühimmat yanlış planlanmış. Böyle bir hata ancak kasıtlı yapılabilir” ifadelerini kullandı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #genelkurmay #çatı davası #fetö #yurtta sulh konseyi
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