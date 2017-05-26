15 Temmuz darbe girişiminin ardından daha da yoğunlaşan FETÖ soruşturmaları bütün hızıyla devam ediyor. Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde FETÖ tutuklularının kaldığı koğuşlar arasında ele geçirilen notlardan birinde, "Dernek ve diğer suçlamalarla ilgili hiçbir şeyi kabul etme. Avukat söylediklerine itibar etme. Konuşanlar ilerde sıkıntı yaşayabilirler. Diğer arkadaşların genel kanaati bu yönde. 2.5 ay daha sabredin. Sonuç inşallah güzel olacak. Bu konuda fikirlerini bize isim belirtmeden gönder. Diğer avukatlar da aynı fikirde..." ifadeleri yer aldı.

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