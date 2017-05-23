Fetullahçı Terör Örgütü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir sanığın, farklı koğuşta kalan FETÖ sanığına iletmek istediği not cezaevi yetkililerince ele geçirildi. Mahekemeye gönderilen notta, "Duruşumuz net. Suçlamaları kabul etmeyeceğiz. İmtihan sertleşiyor, gerekirse kalan ömrümüzü burada geçireceğiz. Sadakat testinden geçiyoruz. " yazdığı belirtildi.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 26'sı tutuklu 35 sanığın yargılanmasına başlandı.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, sanıklar ile avukatları hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı Faruk Şener, tutuklu sanıklardan birinin farklı koğuştaki FETÖ sanığına göndermek istediği yazılı notun cezaevi yetkililerince ele geçirildiğini söyledi.



Şener, "Duruşumuz net. Suçlamaları kabul etmeyeceğiz. İmtihan sertleşiyor, gerekirse kalan ömrümüzü burada geçireceğiz. Sadakat testinden geçiyoruz. Haftaya salı mahkememiz var. O mahkemeye gideceğiz. En azından adamlık görsünler." notunun mahkemeye ulaştığını ve bunu kimin yazdığını sordu.



Sanıklardan Hüseyin Uğur Yazıcı, notu kendisinin yazdığını itiraf etti. Yazıcı'nın notunu kayda geçiren mahkeme heyeti, diğer sanıklardan savunma yapmalarını istedi.



Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.