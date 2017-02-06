FETÖ davası Silivri'deki duruşma salonunda devam ediyor

Darbe gecesi AKP İstanbul İl Başkanlığını ele geçirmeye çalışan 74 şüphelinin yargılandığı dava bugün başladı. Darbeciler hakkında anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

15 Temmuz darbe girişimi yargılamaları Silivri'deki duruşma salonunda devam ediyor.



Darbe girişimi sırasında, AKP İstanbul il başkanlığını ele geçirmeye çalışan darbecilerin yargılaması başladı.



14'ü tutuklu 74 şüpheli asker yargılandığı davada, yapılan kimlik tespitlerinin ardından iddianame okundu.



İddianamede tüm sanıklar hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Ayrıca, bazı askerler FETÖ'ye üye olmak bazıları da örgüte yardım etmek suçundan yargılanacak.



Öte yandan, darbe girişimine ilişkin yeni bir iddianame daha hazırlandı.



Darbe girişimi sırasında, İstanbul Gayrettepe'deki Tük Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden 6'sı tutuklu 13 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.



İddianamede yer alan şüpheli Albay Nurullah Zeki Atmaca'nın ifadesi dikkat çekti.



Darbeci albay ifadesinde, maceraya atıldığını, general olma heyecanıyla darbe girişmine katıldığını itiraf ediyor.





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