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FETÖ'den gözaltına alınan kadın hakim tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadın hakim çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'den gözaltına alınan kadın hakim tutuklandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nde görevli iken açığa alınan kadın Hakim D.Y.A.'yı dün gözaltına almıştı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen D.Y.A., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.Y.A,, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Kaynak: İHA
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