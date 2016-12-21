FETÖ'den gözaltına alınan kadın hakim tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nde görevli iken açığa alınan kadın Hakim D.Y.A.'yı dün gözaltına almıştı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen D.Y.A., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Kaynak: İHA
Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.Y.A,, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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