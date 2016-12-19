FETÖ'den gözaltına alınan Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Fatih Gürsul için tutuklama istenmedi

Kırmızı listede olduğu ve “Bylock” kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul savcılık sorgusunun ardından adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hürriyet'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürsul’un ByLock kullandığı iddia edilmişti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Doç.Dr. Fatih Gürsul’un savcılık ifadesi alındı. İfadenin ardından kararını veren savcılık Gürsul’a tutuklama talep etmedi.



Savcılık Gürsul'u adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Fatih Gürsul'un İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine kanun hükmünde kararname ile son verilmişti.



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