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FETÖ elebaşı Gülen: Sağlığım el verirse darbeye ben de 'katılırım'

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında, kriptosu çözülen ByLock yazışmaları, terörist başı Fetullah Gülen'in darbe girişimini bizzat yönetmek için Türkiye'ye gelmek istediğini ancak sağlık gerekçesiyle gelemediğini ortaya koydu.

FETÖ elebaşı Gülen: Sağlığım el verirse darbeye ben de 'katılırım'

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından iddianamesi henüz tamamlanmayan bir soruşturma kapsamında, örgüt  üyelerinin ByLock üzerinden gönderdikleri çok sayıda elektronik posta içeriği  tespit edildi.

Soruşturma savcıları, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık altı ay  önce yapılan yazışmalarda, örgütün bir darbe girişiminde bulunacağına dair önemli  bilgilere ulaştı.

Bu yazışmaların, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "özel sohbetlerdeki"  konuşmalarından yapılan alıntılardan oluştuğu belirlendi.

"ABD, Rusya ve iç dinamikler anlaştı"

Bu kapsamda, "saliha86" rumuzlu örgüt mensubu, 21 Ocak 2016'da  gönderdiği elektronik postada, Gülen'in Ak Parti'nin iktidardan düşürülmesi için  iç ve dış dinamiklerin harekete geçtiğini aktararak, örgüt elebaşının sözlerinden  şu alıntıyı yaptı:

"Cuma günü yapılan sohbet, hissi ve coşkundu. Bütün kamp hüngür hüngür  ağladı. 'Hepiniz birleşin ve gelin üzerimize, bu yoldan dönersek kahpeyiz' dedi.  Çok ağladı, o ağlayınca hepimiz ağladık. 'Az kaldı, bu süreç bitecek' dedi. 'Bu  benim şahsi değerlendirmem değil, ABD, Rusya ve 'iç dinamikler' bunların  gitmelerinde anlaştı.' dedi."

Aynı kullanıcı yine Gülen'in sohbetinden çok sayıda örgüt mensubuna  gönderdiği mesajında, "Bir Sabah uyandığınızda falan kaçtı, filan uçtu. Eden  bulur dünyası. Yakında kibirlerinden şımarıkça ve küstahça, gökte pervaz ediyor  gibi görünenlerin nasıl yere çakıldığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.  Mesajın devamında, Gülen'in Türkiye ve Mısır ile ilgili değerlendirmesine de yer  verdi.

Buna göre Gülen, "Bir gün bayram dönüp dolaşır bir de 'Türkiye'ye  uğrayayım' der. Türkiye ve Mısır'a da bayram geldiğinde bütün dünyaya bayram  gelmiş olur." diyor.

"Darbe girişimini Gülen yönetecekti"

Yazışmalarda Afrika kampındaki bir örgüt üyesinin gördüğü rüyayı  anlatmasının ardından Gülen'in "Sağlığım el verirse ben de katılırım, Türkiye'ye  gitmek uçakla 10 saat sürüyor, sağlığım buna elvermeyebilir." ifadelerini  kullanması da dikkati çekti.

Soruşturma savcılarına göre bu ifadeler, Gülen'in Türkiye'ye gelerek  15 Temmuz darbe girişimini   bizzat yönetmek istediğini ancak sağlık gerekçesiyle  gelemediğini ortaya koyuyor.

Terörist başının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağır  benzetmeler yaptığı bir sohbetinde, ilerleyen yıllarda örgüt mensuplarının  dünyanın birçok ülkesinin yönetiminde söz sahibi olacağını iddia ederek, "Belki  ilerde 70 ülkede üçer kişilik temsilcilerle oturacak, dünyanın kaderini  konuşacaksınız. (Büyük müjde) Şimdi mikro planda bunu yapıyorsunuz."  ifadeleri  de kriptosu çözülen yazışmalar arasında yer aldı.

Pensilvanya'dan Silivri Cezaevine takke

FETÖ üyelerine yönelik olası operasyonlar karşısında alınacak  tedbirlerin de anlatıldığı mesajlara, örgütten ayrılmak isteyenleri tutabilmek  için terörist elebaşı Gülen'in İslam kutsallarını istismar ettiği de yansıdı.

"ihsanbey06" rumuzlu örgüt üyesinin 17 Şubat 2016'ta gönderdiği "Hoca  efendinin şahitliği" başlıklı mesajda Gülen'in şu ifadelerine yer verildi:

"Hiç bıkmadan hizmet deyip, dünyanın dört bir tarafına saçılmış  adanmışlara, bugün maruz kalınan bunca saldırılar karşısında sadakatlerini  koruyarak dimdik duranlara ve bu noktada farklı farklı mağduriyetler, mahkumiyet  ve mazlumiyet yaşayanlara, bütün bunlara sabırla katlananlara, Allah izin verirse  'ahirette nasıl şahitlik yapacağımı' hepiniz göreceksiniz."

"saliha86" rumuzlu kullanıcının 14 Ocak 2016'da gönderdiği mesajda ise  FETÖ üyelerine yapılan operasyonlarda 1 dolarların ele geçirildiğine dair basında  yer alan haber paylaşılarak, "Böyle bir bilgi ulaştı. Bizler ve ilişkili  olduğunuz tüm arkadaşlarda bu tür şeyler varsa dikkatli olmak lazım. HE'ye (hoca  efendi) inanmak, davaya inanmak esas olmalı, gerisi..." uyarısı yapılıyor.

Aynı kullanıcının 21 Ocak 2016'ta gönderdiği mesajda da Gülen'in  kendisini ziyaret eden avukatlar aracılığıyla Silivri Cezaevinde tutuklu olan  "Yunus" isimli şahısa takkesini gönderdiği bilgisi yer aldı.

Mesajda, "Necdet abi avukatlara, 'tarihi görev yapıyorsunuz cenneti  satın alıyorsunuz.' dedi. 'Hocam Silivri'deki Yusuflardan Yunus bizzat sizin  takkenizi istiyor', dedim. Tebessüm etti, 'selam söyle' deyip kafasından çıkartıp  verdi." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mısır #islam #rusya #haber #ankara #afrika #sağlık #Temmuz #silivri #ak parti #pensilvanya #tayyip erdoğan #recep tayyip erdoğan
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