Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında, kriptosu çözülen ByLock yazışmaları, terörist başı Fetullah Gülen'in darbe girişimini bizzat yönetmek için Türkiye'ye gelmek istediğini ancak sağlık gerekçesiyle gelemediğini ortaya koydu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamesi henüz tamamlanmayan bir soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin ByLock üzerinden gönderdikleri çok sayıda elektronik posta içeriği tespit edildi.



Soruşturma savcıları, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık altı ay önce yapılan yazışmalarda, örgütün bir darbe girişiminde bulunacağına dair önemli bilgilere ulaştı.



Bu yazışmaların, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "özel sohbetlerdeki" konuşmalarından yapılan alıntılardan oluştuğu belirlendi.



"ABD, Rusya ve iç dinamikler anlaştı"



Bu kapsamda, "saliha86" rumuzlu örgüt mensubu, 21 Ocak 2016'da gönderdiği elektronik postada, Gülen'in Ak Parti'nin iktidardan düşürülmesi için iç ve dış dinamiklerin harekete geçtiğini aktararak, örgüt elebaşının sözlerinden şu alıntıyı yaptı:



"Cuma günü yapılan sohbet, hissi ve coşkundu. Bütün kamp hüngür hüngür ağladı. 'Hepiniz birleşin ve gelin üzerimize, bu yoldan dönersek kahpeyiz' dedi. Çok ağladı, o ağlayınca hepimiz ağladık. 'Az kaldı, bu süreç bitecek' dedi. 'Bu benim şahsi değerlendirmem değil, ABD, Rusya ve 'iç dinamikler' bunların gitmelerinde anlaştı.' dedi."



Aynı kullanıcı yine Gülen'in sohbetinden çok sayıda örgüt mensubuna gönderdiği mesajında, "Bir Sabah uyandığınızda falan kaçtı, filan uçtu. Eden bulur dünyası. Yakında kibirlerinden şımarıkça ve küstahça, gökte pervaz ediyor gibi görünenlerin nasıl yere çakıldığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Mesajın devamında, Gülen'in Türkiye ve Mısır ile ilgili değerlendirmesine de yer verdi.



Buna göre Gülen, "Bir gün bayram dönüp dolaşır bir de 'Türkiye'ye uğrayayım' der. Türkiye ve Mısır'a da bayram geldiğinde bütün dünyaya bayram gelmiş olur." diyor.



"Darbe girişimini Gülen yönetecekti"



Yazışmalarda Afrika kampındaki bir örgüt üyesinin gördüğü rüyayı anlatmasının ardından Gülen'in "Sağlığım el verirse ben de katılırım, Türkiye'ye gitmek uçakla 10 saat sürüyor, sağlığım buna elvermeyebilir." ifadelerini kullanması da dikkati çekti.



Soruşturma savcılarına göre bu ifadeler, Gülen'in Türkiye'ye gelerek 15 Temmuz darbe girişimini bizzat yönetmek istediğini ancak sağlık gerekçesiyle gelemediğini ortaya koyuyor.



Terörist başının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağır benzetmeler yaptığı bir sohbetinde, ilerleyen yıllarda örgüt mensuplarının dünyanın birçok ülkesinin yönetiminde söz sahibi olacağını iddia ederek, "Belki ilerde 70 ülkede üçer kişilik temsilcilerle oturacak, dünyanın kaderini konuşacaksınız. (Büyük müjde) Şimdi mikro planda bunu yapıyorsunuz." ifadeleri de kriptosu çözülen yazışmalar arasında yer aldı.



Pensilvanya'dan Silivri Cezaevine takke



FETÖ üyelerine yönelik olası operasyonlar karşısında alınacak tedbirlerin de anlatıldığı mesajlara, örgütten ayrılmak isteyenleri tutabilmek için terörist elebaşı Gülen'in İslam kutsallarını istismar ettiği de yansıdı.



"ihsanbey06" rumuzlu örgüt üyesinin 17 Şubat 2016'ta gönderdiği "Hoca efendinin şahitliği" başlıklı mesajda Gülen'in şu ifadelerine yer verildi:



"Hiç bıkmadan hizmet deyip, dünyanın dört bir tarafına saçılmış adanmışlara, bugün maruz kalınan bunca saldırılar karşısında sadakatlerini koruyarak dimdik duranlara ve bu noktada farklı farklı mağduriyetler, mahkumiyet ve mazlumiyet yaşayanlara, bütün bunlara sabırla katlananlara, Allah izin verirse 'ahirette nasıl şahitlik yapacağımı' hepiniz göreceksiniz."



"saliha86" rumuzlu kullanıcının 14 Ocak 2016'da gönderdiği mesajda ise FETÖ üyelerine yapılan operasyonlarda 1 dolarların ele geçirildiğine dair basında yer alan haber paylaşılarak, "Böyle bir bilgi ulaştı. Bizler ve ilişkili olduğunuz tüm arkadaşlarda bu tür şeyler varsa dikkatli olmak lazım. HE'ye (hoca efendi) inanmak, davaya inanmak esas olmalı, gerisi..." uyarısı yapılıyor.



Aynı kullanıcının 21 Ocak 2016'ta gönderdiği mesajda da Gülen'in kendisini ziyaret eden avukatlar aracılığıyla Silivri Cezaevinde tutuklu olan "Yunus" isimli şahısa takkesini gönderdiği bilgisi yer aldı.



Mesajda, "Necdet abi avukatlara, 'tarihi görev yapıyorsunuz cenneti satın alıyorsunuz.' dedi. 'Hocam Silivri'deki Yusuflardan Yunus bizzat sizin takkenizi istiyor', dedim. Tebessüm etti, 'selam söyle' deyip kafasından çıkartıp verdi." ifadeleri kullanıldı.