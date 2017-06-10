Kumpası yaptılar, tutuklanmamak için FETÖ’nün kurduğu “Gaybubet” adı verilen evlere saklandılar. FETÖ’nün, kumpas davalarına bakan, 17-25 Aralık’tan sonra haklarında soruşturma açılan hakim ve savcıları kurtarmak için özel evler oluşturduğu ortaya çıktı. Eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu hakkında hazırlanan iddianameye göre, savcı ve hakimler, gaybubet imamları tarafından saklandı.

Tutuklarlar diye korktular, FETÖ’cü hakim ve savcıları tehlikeden korumak için özel evler oluşturdular.



FETÖ’nün HSYK’ya yerleştirdiği hakim ve savcılarını korumak için ilginç bir yöntem uyguladığı ortaya çıktı.



Eski Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Ömer Köroğlu hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ’nün kumpas davaları açan ve davalara bakan hakim ve savcıları gaybubet evlerinde sakladığı belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski HSYK üyesi Köroğlu hakkında hazırlanan iddianamede, çarpıcı bilgiler yer aldı. İddianamede, söz konusu gaybubet evlerinin “yok olma evleri” anlamı taşıdığı belirtildi. Buraların kontrol edilmesi için de FETÖ, bu evlere “gaybubet imamları” atadı.



İddianameye göre, gaybubet imamları, 17-25 Aralık sonrasında haklarında başlatılan soruşturmalar nedeniyle FETÖ tarafından görevlendirildi. 15 Temmuz’dan sonra da tutuklanması istenmeyen hâkim ve savcılar bu imamlar tarafından özel hazırlanan evlere götürüldü. Hâkim ve savcılar, gaybubet imamları tarafından bu evlerde saklandı.



Gaybubet imamlarının Bylock yazışmalarından, devletin en mahrem bilgilerinin tutulduğu “Kozmik Oda”da arama yapan eski savcı Mustafa Bilgili ile arama kararını veren hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük’ün de gaybubet evlerinde saklandıkları anlaşıldı.



İddianamede ayrıca, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce mensubu olan hakim ve savcıların tutuklanmalarının önüne geçmek için gaybubet ile savunma kurulu ismini verdikleri birim oluşturulduğu anlatıldı.



ulusalkanal.com.tr