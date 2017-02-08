FETÖ'nün adliye yapılanması: 87'si tutuklu 129 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı

İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 128 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı. Şüphelilerden 9'unun adliye imamı olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin 87'si tutuklu 129 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.



İddianamede aralarında hemşire ve öğretmenlerin de bulunduğu 9 şüphelinin adliye imamları olduğu belirtildi.



İstanbul'da yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.



İddianamede şüpheliler, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamaları yöneltildi.



Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



ulusalkanal.com.tr