FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde "Tokat il imamı" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Ankara'da üzerindeki sahte kimlikle gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Tokat il imamı" olduğu iddiasıyla aranan zanlı başkentte yakalandı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde "il imamı" olduğu iddiasıyla aranan Abdulkadir B'nin yakalanması için çalışma başlattı.







Başkentte saklandığı belirlenen zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.



Polisleri görünce "Ben Abdulkadir B. değilim." dediği, yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği öğrenilen şüpheli, Ankara'daki işlemlerinin ardından kente getirildi.