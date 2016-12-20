FETÖ'nün İstanbul Emniyetine ilişkin yapılanması çözüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün emniyet yapılanmasının şeması ortaya çıkarıldı.

15 Temmuz hain Darbe Girişimin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla özel 100 kişilik ekip kurularak, Fetullahçı Terör Örgütü’nün emniyet yapılanması ortaya çıkarılması için çalışma başlatılmıştı. Özel ekip tarafından yürütülen çalışma kapsamında örgütün sözde ‘Abi’ ve ‘İmam’ konumundaki örgüt yöneticileri belirlenerek bir şema oluşturuldu.



Fetullah Gülen'in Kainat İmamı olarak gösterildiği şemada, Türkiye İmamı Kozanlı Ömer olarak bilinen Osman Hilmi Özdil, Polis memurları Türkiye İmamı’nın ise Süleyman Uysal olduğu öğrenildi. Şemada Rütbeliler Türkiye İmamı olarak görev yapan kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Ayrıca şemada FETÖ’nün bölgelere ayrıldığı değerlendirilen çalışmada Polisler Marmara İmamı olarak ‘Mehmet’ kod adını kullanan Muhammet Alıç, altında bulunan Polisler Marmara Bölge Sekreteri olarak ‘Mesut’ kod adıyla Bülent Ecevit Bahadır’ın bulunuyor. Bülent Ecevit Bahadır’a bağlı olan kısımda ise evlilik imamı ‘Hasan’ kod adlı Hüseyin Sarı, Bilişim İmamı ‘Sinan’ kod adlı Salih Cömert ile Arayapıcı imam ‘Ali’ kod adlı Ahmet Şahsuvaroğlu’nun bulunduğu görülüyor.



Özel ekip tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 456 polis çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanırken, 550 polis hakkında yürütülen soruşturmaların ise devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yürütülen çalışma kapsamında emniyet ağabeyliği yaptığı tespit edilen 166 kişiden 105’i tutuklanırken, 61’inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.



