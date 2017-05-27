Kapatılan Şifa Üniversitesi Hastanesinin ek hizmet binasındaki tadilat sırasında, prize monteli gizli kamera benzeri düzenek bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı nedeniyle kapatılan ve Kamu Hastaneleri Birliği Güney Genel Sekreterliğine devri yapılan Şifa Üniversitesi Hastanesinin ek hizmet binasında, gizli kamera olduğu değerlendirilen düzenek bulundu.



Basmane semtindeki binada süren tadilat sırasında bir odada prize monte edilmiş düzenek gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.



Binaya giren İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gizli kamera olduğu değerlendirilen düzeneğe el koydu.



Yapılan araştırmada, binanın 16 ayrı noktasına da benzer kabloların çekili olduğu belirlendi.



El koyulan gizli kamera benzeri düzenek ile binanın değişik noktalarındaki kabloların çalışma sisteminin tespit edilmesi için incelemenin sürdüğü bildirildi.



Öte yandan, gizli kamera benzeri düzeneğin bulunduğu 2. kattaki odayı hemşirelerin dinlenme odası olarak kullandıkları ileri sürüldü.

