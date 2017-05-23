Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın pilot ihtiyacı, FETÖ kumpaslarıyla ordudan ayrılan pilot ve diğer subaylarla karşılanacak. 16 Mayıs’ta "kara havacılara" dönüş çağrısı yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 15 Haziran’a kadar başvuruları kabul edecek.

FETÖ'nün mağdur ettiği subaylar göreve çağrıldı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından yapılan ihraçlar sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda da pilot ihtiyacı doğdu.



FETÖ kumpasları veya başka gerekçelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılmış pilot ve diğer sınıf subayları göreve çağıran komutanlık, 16 Mayıs’ta başvuruları başlattı.



Kara Havacılık Komutanlığı’na yapılacak başvurular 15 Haziran’a kadar sürecek. Başvuru sonrası ön başvuruları kabul edilenler sağlık muayenesi ve fizyolojik eğitim işlemlerine tabi tutulacak.



Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmaları sonrasında uygun olan subaylar göreve başlayacak.



Gönüllülük esasına göre yapılacak başvuru şartları arasında, kendisi, ailesi veya yakınının FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi örgütlere bağlantısının bulunmaması gerekiyor.



15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde savaş helikopterleri faal olarak kullanılmış, pilot ihraçları ve açığa almalar sonucu Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki kara pilot sayısı üçte bir oranında azalmıştı. Kara pilotlar, terörle mücadele faaliyetlerinin bel kemiğini oluşturuyor.



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