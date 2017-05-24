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FETÖ'nün 'mahrem asker abileri'ne operasyon

Konya  Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Konya  merkezli 27 ilde örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin, "mahrem asker  abileri" olduğu öne sürülen 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya 3.  Ana Jet Üs Komutanlığındaki askerlerden sorumlu kişinin, örgütün "müdür" diye  tabir ettiği "Nedim" kod adlı öğretmen olduğu ifade edildi.

FETÖ'nün 'mahrem asker abileri'ne operasyon

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında  gözaltı kararı verilen, örgütün "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 115  kişiden 30'u yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca  örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında,  FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilenlere ilişkin çalışmalar  devam ediyor.



Başsavcılık, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan  FETÖ/PDY mensuplarına yönelik "anayasayı ihlal", "yasama organını engellemeye  teşebbüs", "hükümete karşı isyan" ve "silahlı terör örgütüne üye olma"  suçlarından soruşturma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda, Etkin Pişmanlık Yasasından  faydalanmak isteyen ve bildiklerini anlatan 328 kişinin ifadeleri doğrultusunda  soruşturmaya yön verildi.



MAHREM ASKER YAPILANMASININ ŞEMASI ÇIKARILDI

Yapılanma içinde aktif rol oynadığı değerlendirilen örgütün "mahrem  asker abileri"  deşifre edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan rütbeli  askerlerle birebir görüşme yapan 115 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 27 ilde gerçekleştirilecek operasyon  için bu Sabah harekete geçti.



Devam eden operasyonda, 30 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.  Haklarında yakalama kararı bulunanlardan 22'sinin başka illerde yürütülen  soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları bildirildi. Emniyet ekipleri, örgütün  mahrem asker abi yapılanmasının da şemasını çıkardı.

ÜST KOMUTANI BİR ÖĞRETMEN

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki askerlerden sorumlu kişinin,  örgütün "müdür" diye tabir ettiği "Nedim" kod adlı F.A.G'nin olduğu ifade edildi.  Öğretmen olan ve üç yardımcısı bulunan F.A.G'nin, üs komutanı yetkisinde olduğu  öğrenildi.

Müdür yardımcılarının altında askeri personelden sorumlu "asker abisi"  ya da "öğretmen" denilen kişilerin yer aldığı bildirdi. Kod adı bulunan  şüphelilerin, darbe kalkışmasına iştirak edenleri özel olarak yetiştirdiği  bildirildi.

Asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü  olarak görev yapan şüphelilerin, darbe girişimine iştirak eden askeri personelin  öğrenimlerinden, örgüt yapılanmasının ideolojisi doğrultusunda eğitilmelerinden  ve yetiştirilmelerinden birinci derecede sorumlu oldukları kaydedildi.


Kaynak: AA
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