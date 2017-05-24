Milliyet'in haberine göre, İstanbul Organize Polisi, FETÖ'nün Silivri Cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul ve 6 ilde düzenlenen baskında 40'ı ceza infaz memuru 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Operasyonlarda şu ana kadar 45 şüpheli gözaltına alındı.
ulusalkanal.com.tr
İstanbul Organize Polisi FETÖ'nün Silivri Cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve 6 ilde düzenlenen baskında 40'ı ceza infaz memuru 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Operasyonlarda şu ana kadar 45 şüpheli gözaltına alındı.
Milliyet'in haberine göre, İstanbul Organize Polisi, FETÖ'nün Silivri Cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.