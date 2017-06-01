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FETÖ'nün sözde 'KOM imamı' lüks otelde yakalandı

FETÖ'nün sözde "Antalya KOM imamı" olduğu belirtilen eski komiser, kaldığı lüks otele düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

FETÖ'nün sözde 'KOM imamı' lüks otelde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, sözde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü imamı olduğu belirtilen eski komiser gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, komiser olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen S.B'nin Kemer ilçesindeki bir otelde olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, otele düzenledikleri operasyonda lüks bir odada kaldığı belirlenen S.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının odasında yapılan aramada, bir çantanın gizli bölmesinde dijital materyaller, sahte kimlikler ve seyahat belgeleri ele geçirildi.

S.B'nin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fetullahçı Terör Örgütü #kom imamı #fetö
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