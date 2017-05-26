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FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, tutuklu sayısı 102'ye yükseldi.

FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK'daki  "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri,  firari 26 şüphelinden 2'sini yakaladı.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi ve 2  şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı  102'ye ulaştı.
 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında,  KKTC ve Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı,  Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak,  Tunceli, Van'ı da kapsayan illerde örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen 12  sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi, 108'i muvazzaf  askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, eş  zamanlı yapılan operasyonlarda 89 kişi yakalanmıştı.
 
Bu kapsamda operasyonun 1 ve 2. dalgasında toplam 230 şüpheli hakkında  işlem yapıldı, 102 zanlı tutuklandı. 93 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli  savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 6 zanlının başka illerdeki soruşturma  kapsamında FETÖ'den tutuklandığı tespit edildi.
 
Firari 24 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk #kripto #Fetullahçı Terör Örgütü #Türk Silahlı Kuvvetleri #genelkurmay
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