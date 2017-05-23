FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli birçok ilde, 144 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerin'deki, FETÖ ile bağlantılı askerler ve "örgütteki abilerin" de bulunduğu 144 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarınlanlara yönelik polis ekipleri, İstanbul merkezli birçok ilde operasyon başlattı.



Şüphelilerin yakalanması için 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.











İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar kentte 20 civarında kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.



Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla yaklaşık 40 ilde operasyonların sürdüğü belirtildi.





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