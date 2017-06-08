FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türkiye genelindeki operasyonlar devam ediyor. Bugün, 10 ilde yapılan operasyonlarda toplam 54 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında askeri personel, öğretmen ve profesörler de var...

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye genelindeki operasyonlar devam ediyor. Bugün, Uşak, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya, Aydın, Bursa, Antalya, Giresun ve Erzurum'da yapılan operasyonlarda toplam 54 kişi gözaltına alındı. Türkiye genelinde gözaltına alınan isimler arasında çok sayıda askeri profesör, öğretmen ve askeri personel de bulunuyor...



3'Ü KADIN 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Uşak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya ve Aydın'da örgütün "ideolojik" kanadına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda değişik meslek gruplarından 3'ü kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin daha arandığı bildirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin büyük bölümünün örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.



BURSA' MERKEZLİ OPERASYONDA 10 GÖZALTI



Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yeşilırmak Cihangir Eğitim A.Ş'nin 14 çalışanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Antalya ve Giresun'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, H.P.Ç, C.U, E.K, F.S.E, H.D, L.Ç, M.A, M.Y, M.Y ve S.Ş, gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı oldukları ve örgüt elebaşının verdiği talimata uyarak Bank Asya'yı "kurtarmak" için bu bankaya para yatırdıkları belirlendi.



Yakalama kararı bulunan 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



ERZURUM'DA 33 KİŞİYE GÖZALTI



Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da yer aldığı 33 zanlı gözaltına alındı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 33 kişi yakalandı.



Zanlılardan emniyetteki işlemleri biten 6 öğretmen, 3 subay, 1 profesör, 4 mühendis, 1 teknisyen olmak üzere 26'sı adliyeye sevk edildi. Bunlardan 3 öğretmen, 2 subay, 1 profesörün de aralarında olduğu 18 kişi tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltındaki 4 öğretmen ile üsteğmen, tapu görevlisi ve esnafın emniyetteki işlemleri sürüyor.