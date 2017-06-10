Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ soruşturmalarında gelinen aşamaya ilişkin son verileri açıkladı. Bozdağ 50 bin 402 kişinin tutuklu bulunduğunu, 47 bin 136 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Adalet Bakanı 7 bin 605 kişi hakkında yakalama kararı olduğunu da ifade etti.

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