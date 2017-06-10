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FETÖ soruşturmalarının bilançosu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ soruşturmalarında gelinen aşamaya ilişkin son verileri açıkladı. Bozdağ 50 bin 402 kişinin tutuklu bulunduğunu, 47 bin 136 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Adalet Bakanı 7 bin 605 kişi hakkında yakalama kararı olduğunu da ifade etti.

FETÖ soruşturmalarının bilançosu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası düğmeye basılan FETÖ soruşturmalarında gelinen aşamaya ilişkin son bilançoyu açıkladı.

Darbe davalarındaki sanıkların tavırlarını da değerlendiren Adalet Bakanı, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "Her şeyi reddedin" talimatı verdiğini söyledi.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fetö #soruşturma #bilanço #adalet bakanı #bekir bozdağ
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