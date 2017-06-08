2 saat içinde anlaştılar! Bugün 15.20 uçağıyla...
2 saat içinde anlaştılar! Bugün 15.20 uçağıyla...
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Bilim dünyasını sarsan keşif!
Bilim dünyasını sarsan keşif!
Katar'a şok! Bir ülke daha katıldı
Katar'a şok! Bir ülke daha katıldı

FETÖ soruşturmasında 20 bankacı için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen değişik bankalardan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, 11 kişi gözaltına alındı

FETÖ soruşturmasında 20 bankacı için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları tespit edilen değişik bankalardan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturması kapsamında Merkez Bankası, Asya Katılım Bankası, İller Bankası ve Kalkınma Bankasından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı üzerine operasyon başlatan güvenlik güçleri, bu kişilerden 11'ini gözaltına aldı.

ByLock kullandıkları bildirilen şüphelilerin, daha önce kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bylock #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #ankara #kalkınma bankası #iller bankası #asya katılım bankası #Merkez Bankası
banner863
Önceki Haber
TEM’de minibüs TIR’a çarptı: 2 ölü
Sonraki Haber
Meteoroloji İstanbul'da 18.00'den itibaren yağış beklendiğini duyurdu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.