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FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi 3 kişi yakalandı.

FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Birliklerine bağlı piyadeler, Saçlımüsellim köyü civarındaki kontrollerinde sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 3 şüpheli tespit etti.

Yakalanan şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

Üçünün de yurt dışına çıkma yasağı var

Yapılan ilk sorguda şüphelilerin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve yurt dışına çıkma yasağı bulunan memurlar olduğu tespit edildi.

Marmara Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A.B, Süleymanşah Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.M.K ve meslekten ihraç bilgisayar öğretmeni S.K'nın işlemleri sürüyor.

Zanlıların yanında bir de bebek olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #şüpheli #darbe #edirnne #sınır #kaçak
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