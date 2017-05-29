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FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi ihraç edilen akademisyen ile babası jandarma tarafından Yunanistan sınırında yakalandı.

FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç edilen akademisyen ile babası jandarma tarafından Yunanistan sınırında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma yaya olarak dolaşan şüpheli kişiyi durdurdu. 

Yapılan ön mülakatta Y.C'nin (65) hakkında yurt dışına çıkma yasağı bulunan, FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Erciyes Üniversitesi'nden ihraç edilen oğlu Prof. Dr. O.C (41) ile buluşacağı tespit edildi.

Sınırı gözetlerken tespit edilen baba Y.C'nin çantasında can yeleği ve dürbün de bulundu. 

Daha sonra O.C'nin de gözaltına alınmasıyla zanlılar Uzunköprü Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #edirne #Fetullahçı Terör Örgütü #yunanistan
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