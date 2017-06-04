Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında KHK ile kapatılan SAGİAD'ın üyesi 10'u tutuklu 46 sanık hakkında "özel belgelerde sahtecilik" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından açılan davanın görülmesine yarın başlanacak.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneğinin (SAGİAD) üyesi 46 sanık yarın hakim karşısına çıkacak.



FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği ve özel belgede sahtecilik" suçlarından Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 savcı tarafından, 46 şüpheli hakkında hazırlanan ve daha önce 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 170 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında 1 yıl 3 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.



Yarın görülmesine başlanacak davada sanık sayısı fazla olduğu için duruşmalar, kameralar ile LCD monitörler, farklı şehir veya lokasyonlardaki mahkemelerle iletişimi sağlayacak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) gibi teknik cihazlarla donatılan Ferizli Spor Salonunda yapılacak.



Polis ve jandarma ekiplerinin salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacağı davayı takip etmek isteyen vatandaşlar, x-ray ve arama noktasından geçecek.



Salona, tutuklu sanık, hakim ve savcı ile izleyici olmak üzere üç bölümden giriş sağlanabilecek. Akredite edilen gazeteciler de kendilerine ayrılan basın bölümünde duruşmayı takip edebilecek. Ayrıca salona, ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmayacak.



İddianameden



İddianamede, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan (KHK) SAGİAD üyesi 10'u tutuklu 26 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği ve özel belgede sahtecilik" suçlarından 8 yıl 9 aydan 18 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası isteniyor.



Biri tutuklu 3 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis ceza istenen iddianamede, 17 kişi hakkında ise "özel belgede sahtecilik" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, SAGİAD'ın, Marmara İş Adamları Federasyonu (MARİFED) içerisinde faaliyet gösterdiği, bu kurumun da Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonuna (TUSKON) bağlı olduğu aldığı kaydedildi.



SAGİAD üyelerinin Sakarya'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal ayağını oluşturduğu, özel belgede sahtecilik yaptıklarının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, FETÖ/PDY ile iltisaklı olan SAGİAD yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bu dernekte çalışan personelin silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediklerine dair somut deliller olduğu kaydedildi.



İddianamede, SAGİAD'ın, üyelerinden aidatlar topladığı, yurt içi ve yurt dışı gezileri ile organizasyonları düzenlemek suretiyle FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığının anlaşıldığı belirtilerek, sanıklardan bazılarının örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği kaydedildi.