Milli İstihbarat Teşkilatının, Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği raporun ayrıntıları ortaya çıktı. FETÖ’nün devlet kurumlarına sızmak için yeni yöntemler uygulayabileceği belirtilen raporda "Seçme ve yerleştirme aşamalarında liyakata özen gösterilmeli" uyarısı yapıldı.

FETÖ’nün devlet kurumlarına sızmak için yeni yöntemler uygulayabilir. Bu dikkat çeken bilgi MİT'in, Meclis Darbe Girşimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği rapordan.



Raporda çarpıcı ayrıntılar ve uyarılar yer aldı. Onlardan biri FETÖ'nün devlet kadrolarına sızma girişimine karşı dikkatli olunması oldu. MİT liyakat vurgusu yaptı.



MİT'TEN FETÖ RAPORU: SIZMAYA ÇALIŞABİLİRLER

Örgütün devlet kurumlarına ilk kez atanacak/yeni alınacak memur kadrolarını öncelikli olarak hedef alması, elindeki kamu görevlilerine ait kimlik bilgilerini de kullanmak suretiyle yaratacağı şaibelerle devlete olan güveni zedelemeye matuf propaganda ve provokasyonlara yönelmesinin olasılık dahilinde olduğu değerlendirilmektedir. Kamu kurumlarına personel seçme ve yerleştirme aşamalarında liyakat esaslarına riayet edilmesine özen gösterilmelidir.



FETÖ örgütlenmesinin katı kurallar içerdiği, hiyerarşi ve emir-komuta zincirinin büyük önem taşıdığı ifade edilen raporda; örgütün, polis, asker, MİT ve yargıdaki deşifre olmamış özel illegal yapılanmalarına dikkat çekildi.



Rapora göre FETÖ, 2016'da 5 bölgeye ayrıldı ve yapılanma buna göre oluşturuldu. Şuan toparlanmaya çalışıyor. Yeni bölge ve il sorumluları belirleme çalışmaları yürütülüyor.





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