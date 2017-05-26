Kaynak Holding’e ait Sürat Teknoloji şirketinde ele geçirilen bir hard diskten, FETÖ’nün kamu ve özel şirketlerdeki istihbarat ağının 531 kişilik listesi çıktı. Listenin onay kısmında ise isimlerin FETÖ ile olan ilişkilerine yönelik 'Olumsuz' veya 'Ok' notu yazıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada flaş gelişme... FETÖ'nün kamu ve özel kurumlarda çalışan ve örgüte istihbarat sağladığı anlaşılan isimlere yönelik 531 kişilik bir liste oluşturduğu ortaya çıktı. 'Promosyon listesi' adını verdikleri listedeki isimlerden sorumlu FETÖ abileri ise 'müşteri yöneticisi' şeklinde kodlandı. Listenin onay kısmında ise isimlerin FETÖ ile olan ilişkilerine yönelik 'Olumsuz' veya 'Ok' notu yazıldı.



320 GİGABAYTLIK HARD DİSK

FETÖ'nün Kaynak Holdingi'ne yönelik 2014'te başlatılan soruşturma kapsamında Sürat Teknoloji A.Ş'de 320 gigabaytlık bir hard disk bulundu. Hard diskin içinde 'Promosyon Listesi' isimli belge dikkat çekti. 16 şüpheli isim listede 'Sorumlu' olarak yer alırken, şüphelilerden Aytaç K.'nin Devlet Malzeme Ofisi şube müdürü, şüpheli Muhammet Ali T.'nin Türk Telekom Grup Müdürü, şüpheli Faruk Y.'nin Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkan vekilinden sorumlu oldukları tespit edildi.



3'TE BİRİ KRİTİK GÖREVDE

Şüpheli isimlerin çoğu kamu kurumlarından ihraç edilirken, promosyon listesinde kurumlarında daire başkanı, şube müdürü, müdür yardımcısı, raportör, uzman, genel sekreter, Cumhuriyet savcısı gibi kritik görevlerde bulunan 177 kişi yer aldı. Cumhuriyet savcısının darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Samsun Cumhuriyet Savcısı Yüksel Ç. olduğu öğrenildi. FETÖ'nün kamu ve özel sektördeki kuruluşların kritik noktalarında görev yapan mensupları aracılığıyla buralardaki istihbari bilgileri temin ettiği belirlendi.



Şüpheli Bedri K. TRT Bilgi Teknolojileri operasyonlarından sorumlu müdür olarak görev yapıyordu. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Bedri K. promosyon listesinin 287. sırasında 'TRT-Müdür' olarak geçiyordu. Kendisinden sorumlu ismin ise Osman Kılıç olduğu ve isminin karşısında 'OK' ibaresinin bulunduğu tespit edildi.

Listede Özkan Ç. isimli emniyette bilişim uzmanı olarak çalışan emekli bir polis de bulunuyor. Bilişim Suçlarıyla Mücadele Dairesi'nde görev yapan Özkan Ç.'nin 3 telefon hattında da ByLock saptandı. Bir dönem Polis Teftiş Kurulu'nda çalışan daha sonra Strateji Daire Başkanlığı'na atanan Mehmet T. de promosyon listesinde yer aldı.



TSE DAİRE BAŞKANI DA LİSTEDE

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bilgi İşlem Daire Başkanı ve müşavir Mesut E. de promosyon listesinde... FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Rıdvan Akovalı ile çok sayıda telefon görüşmesi tespit edilen Mesut E.'nin ismi listede 'TSE-Daire Başkanı' şeklinde geçiyor. Listede 'TSE-Uzman' olarak geçen isim ise TSE'de bilgisayar mühendisi olarak görev alan ve ihraç edilen Akif Mücahit U. oldu.



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