Fetullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 90’lı yıllarda yaptığı bir konuşmada “Darbe kansız ve güzel olacak” dediği ortaya çıktı. FETÖ itirafçılarından Haluk S.'nin verdiği ifadeye göre Gülen, uzun yıllar önce Devlet’i ele geçirmenin planlarını ve kurgusunu hazırlamış.

FETÖ elebaşı Gülen, yetiştirdiği müritleri ile darbe planlarını yıllar önce hazırladığı ortaya çıktı.



Devlet’in en kritik noktalarına sızmalar yaparak kumpaslar kurduran Gülen, bu yol ile devleti ele geçirme hedefini açıkladığı öğrenildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında mahrem imamlardan Haluk S.’nin ifadesi alındı.



Haluk S, 1993 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni kazandıktan sonra örgütün askeri öğrencilerle ilgilenen "hususi sorumlusu" olarak görevlendirildiğini açıkladı.



Ankara'da örgüt tarafından açılan hususi hizmete ait bir eve yerleştirildiğini kaydeden Haluk S, Gülen ile ilgili anılarını anlattı.



Gülen’in 90’lı yıllarda yaptığı bir konuşmayı aktaran itirafçı, Gülen’in darbenin kanlı mı kansız mı olacağına dair görüşünü paylaştı.



İfadeye göre, FETÖ elebaşı, “Darbe nasıl olacak?” sorusunu “Darbe kansız ve güzel olacak” sözleriyle yanıtlıyor.



İtirafçı Haluk S ayrıca, FETÖ adına görev yaparken Deniz Kuvvetleri’nde askerlerin takibini yaptığını da söyledi.



Örgütten Alevi kökenli bir kadınla evlenmesinin istendiğini belirten Haluk S, bu yol ile Alevileri kontrol etmesinin istendiğini belirtti.



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