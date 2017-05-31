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Fetullah Gülen'den kriptolu yeni talimat

İSTİHBARAT birimlerinin, 26 Mayıs’ta hazırladığı FETÖ raporunda, örgütün Türkiye’deki mahrem imamlarına, ev sorumlularına, kriptolu imamlarına ‘yurtdışına kaçın’ talimatı verdiği öğrenildi. Raporda, örgüt üyelerinin Türkiye’den kaçış yolları da detaylı olarak anlatıldı.

Fetullah Gülen'den kriptolu yeni talimat
KAÇIŞ İÇİN 10 BİN EURO

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, ‘Mahrem imamların’ deşifre olması ve başlatılan operasyonlarla 1200 kripto FETÖ’cünün gözaltına alınmasından sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’deki örgüt mensuplarına ‘kaçın’ talimatı gönderdiği iddia edildi. İstihbarat birimleri, örgüt elebaşının gönderdiği kriptolu mesajları deşifre ederek rapor hazırladı. Devletin ilgili kurumlarına gönderilen 26 Mayıs tarihli raporda, FETÖ üyelerinin insan kaçakçılarını kullanarak Türkiye’den kaçma planları anlatıldı. Raporda yer alan bilgilerde, insan kaçakçılarıyla deşifre olmamış mahrem imamların bağlantı kurduğu ve kaçacak örgüt üyeleriyle ilgili insan kaçakçılarıyla anlaşmaya vardığı belirtildi. İnsan kaçakçılarının, FETÖ üyelerine farklı tarife uyguladığı belirtilerek, “Kaçacak her örgüt üyesi için 5 bin Euro’ya sahte yeşil pasaportlar hazırlandığı; yurtdışına çıkış maliyetinin de 5 bin Euro olduğu, örgüt üyelerinin yurtdışına çıkana kadar Türkçe konuşmadıkları, başta Suriye’den olmak üzere Türkiye üzerinden kaçan mülteciler gibi görünmeye çalıştıkları” ifadeleri kullanıldı. 

ÖRGÜT İÇİNDE TARTIŞMA

Raporda, örgütün kripto mahrem imamlara yurtdışına kaçmaları için yardım ettiği ve maddi destek sağladığı öne sürülerek, “Bu durumun alt tabanda parası olmadığı için kaçamayan örgüt mensuplarını rahatsız ettiği, örgüt içinde tartışmalara neden olduğu, bu kişilerin çözülüp itirafçı olmaması için sürekli ve umut verilerek sakinleştirmeye çalışıldığı” iddiasına yer verildi.

ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #Fetullah Gülen #fetö #istihbarat #türkiye
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