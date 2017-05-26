ADANA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında iş adamlarının yargılandığı dosyada bir numaralı sanık olan terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması için Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara bir karar aldı. Böylece, mahkeme kararı ile Gülen hakkında ilk kez bir 'vatandaşlıktan çıkarma kararı' alınmış oldu.

Çoğunluğunu iş adamlarının oluşturduğu aralarında FETÖ/PDY lideri Fethullah Gülen'in de olduğu 25'i tutuklu 14'ü firari 105 sanık hakkında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



Mahkeme Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı.



Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması için gönderilen yazıdaki gerekçe bölümünde ise şöyle yazıldı:



"2 Ocak'ta çıkan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre 'Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci, 309'uncu, 310'uncu, 311'inci, 312'nci, 313'üncü, 314'üncü ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir. Mahkememizde yukarıda atılı suçlardan yargılaması devam eden sanık Fethullah Gülen'in savunması alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurt dışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin ve ifasının KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığı'na sunulmuştur."



Türkiye'de ilk olarak 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.