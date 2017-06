Erzurum'da görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Erdal Şenetiler'in, ABD'den getirdiği Fetullah Gülen'in kağıt mendili örgütün 'Erzurum kasası' olarak bilenen 'Habbab Hoca' lakaplı Ünal Üneş'e verdiği ortaya çıktı.

Erzurum'da görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Erdal Şenetiler'in, ABD'den getirdiği Fetullah Gülen'in kağıt mendili örgütün 'Erzurum kasası' olarak bilenen 'Habbab Hoca' lakaplı Ünal Üneş'e verdiği ortaya çıktı.



Ele geçirilen mendilin sahibi Ünal Üneş ise başka bir FETÖ davasının firari sanığı olarak aranıyor.



FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Erdal Şenetiler, 9 Mayıs 2016 günü tutuklanarak cezaevine kondu. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan Erdal Şenetiler hakkında hazırlanan iddianamede, Erzurum'daki örgüt yurtlarında kalan öğrencilerin ifadelerine yer verildi. Yurtta kalan öğrenci ifadesine göre haftanın belirli günlerinde 'önemli abi' olarak sohbet yapan kişinin Erdal Şenetiler olduğu belirlendi.



İddianamede 'bilgi sahibi' olarak dinlendiği belirtilen öğren S.B. ifadesinde "Erdal abi dedikleri, İzmirli birisi gelirdi. Bu şahıs geldiğinde yurt müdürü dahil saygıda kusur etmemeye çalışırlardı. Bu şahıs için 'çok büyük abi' derlerdi. Fetullah Gülen cemaati mensubu olduklarını düşündüğüm esnaf kişiler her hafta akşam vakitlerinde yurda gelirlerdi. Bu zamanlarda yurdun önü lüks otomobille doluyordu. Bu şahıslar geldiğinde sinevizyon ile Fetullah Gülen videolarının izletildiğini gördüm. Erdal abi dediğim kişi bu şahıslara da sohbet verirdi. Öğrencilerin bu sohbetlere girişi yasaktı."



Gülen'in gönderdiği kağıt mendil



ByLock kullandığı tespit edilen ve Erdal Şenetiler'in örgütün 'Erzurum kasası' olarak bilenen 'Habbab Hoca' lakaplı Ünal Üneş'e, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kağıt mendilini ABD'den getirdiği de iddianamede yer aldı. Buna göre, başka bir FETÖ/PDY davasında yargılanan Sevilay Üneş'in evinde yapılan aramada "Muhterem Habbab Hocama verilecek, Gön: Erdal Şenetiler (ABD hediyesi)" yazılı beyaz zarf içerisinde beyaz kağıt mendil ele geçirildi. Yine başka bir FETÖ davasının firari sanığı olan Ünal Üneş'in yakını olan Sevilay Üneş'in evinde ele geçirilen mektuba el konuldu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nca bir okula Din Kültürü Dersi öğretmeni olarak atanmasına rağmen örgütün talimatıyla istifa edip İstanbul FEM dershanesinde 10 yıl görev yapan Erdal Şenetiler'in, tekrar Milli Eğitim'e döndüğü, 2009- 2014 yılları arasında Erzurum'da Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ve proje bölümünde çalıştığı belirtildi. İddianamenin 'hukiki değerlendirme' kısmında şu görüşlere yer verildi:



"Ele geçen kağıt mendilin 'ABD hediyesi' ibaresi taşıması, mendilin FETÖ/PDY silahli terör örgütü kurucusu Fetullah Gülen'den geldiği ve aracının şüpheli Erdal Şenetiler'in olduğu anlaşılmaktadır. Şüpheli ifadesinde hatırlamadığı bir tarihte ABD'ye Türk Kültür Derneği'nin davetlisi olarak müşteri ilişkileri yönetimi semineri vermeye gittiğini, Menhatton eyaletinde Türk Kültür Derneği'nde kaldığını, dernek yetkililerin isimlerini bilmediğini beyan etmiştir. Her ne kadar ABD'ye seminer vermeye gittiğini beyan etmiş ise davet eden kişiyi ve dernek yetkililerinin isimlerini hatırlamadığını beyan etmiş olması karşısında şüphelinin örgüt içinde hala etkin ve tehlikelilik durumunun devam ettiğini göstermektedir. Şüpheli ABD'de bulunan örgüt lideri ile görüşen, örgüt liderinden hediye getiren, örgüt liderinin talimatlarını ülkemizde yürürlüğe koyan kişilerdendir. Şüphelinin ABD'de bulunan örgüt lideri ile olan ilişkisi, şüphelinin tanık anlatımlarında 'büyük abi' olarak bilinmesi, örgüte ait banka hesap hareketleri, yurt dışına çıkış ve ByLock kayıtları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğu anlaşştır."