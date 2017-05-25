Adana'daki FETÖ davasında Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu firari 14 sanığın duruşmaya gelmemeleri ve yakalanamamaları durumunda önümüzdeki celse vatandaşlıktan çıkarma işlemleri için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılacağını belirtildi

Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında çoğunluğunu iş adamlarının oluşturduğu 25'i tutuklu, 105 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması 3 gün sürdü. Duruşma sonunda 1 sanık sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilirken, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 6 tutuksuz sanığın da tutuklanmasına karar verildi.



GÜLEN İÇİN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA YAZISI



Mahkemeye heyeti, Fethullah Gülen'in de bulunduğu firari 14 sanığın duruşmaya gelmemeleri ve yakalanamamaları durumunda önümüzdeki celse vatandaşlıktan çıkarma işlemleri için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılacağını belirtti.



DHA'nın haberine göre; Haklarında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açılan FETÖ/PDY lideri Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü firari, 25'i tutuklu 105 işadamının Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalarına devam edildi. 7 gün süren ilk duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmezken, bazı sanıklar örgüt ile ilgili bildiklerini anlattı. Sanık işadamlarından bazıları, FETÖ'nün Adana'daki etkin adamlarının isimlerini verdi. Etkin pişmanlıktan yaralanan 11 sanığın tahliyesine karar verildi.



Davanın 2'nci duruşması müşteki ve tanık ifadeleri alındı. Tanık olarak ifade veren Mustafa İnan, tutuklu sanıklardan Yağmur Akkülah'ın yapıya bağış yaptığını belirterek, "2010 yılına kadar bu yapıya ben de bağışta bulundum. Himmet konusunda net miktarları hatırlamıyorum. Büyük yardım ve himmetlerde toplanıyordu. Himmet toplantılarında kimin ne kadar yardım ve bağışta bulunacağı bir kişi tarafından not edilir. Daha sonra o iş yeri sahibinin iş yerine gidilir ve nasıl ve ne şekilde ödeyeceği anlatılır. Kimisi dairesini bağışlar, kimisi farklı şeyler bağışlar ve bu şekilde himmetler toplanırdı. Ben paranın ne şekilde toplandığını biliyorum. Ancak bu himmet adı altında toplanan paraların sisteme nasıl sokulduğunu bilmiyorum" diye konuştu.



BU YAPI GİZLİYDİ



Diğer tanık Fatih Akgülay ise sanık olarak yargılanan iş adamı Cevdet Şeker'in daveti üzerine sohbet toplantılarına gitmeye başladığını anlatarak şunları söyledi:



"Eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan'ı bu toplantılarda gördüm. Sohbet hocalığını Barış Baltacı yapıyordu. Benim dahil olduğum mütevelli heyetinde Cevdet Şeker vardı. Mütevelli heyeti 3 kişiden oluşuyordu. Fakat kimse kimsenin mütevelli olduğunu bilmiyordu. Mütevelliler 15-20 güne bir toplanıyor sohbet gruplarını ve gezi programlarını belirliyorlardı. Mütevelli heyetine benim dışımda Cevdet Şeker ve ara ara değişen sohbet hocaları ile Barış Baltacı katılıyordu. Karşı taraf 'Ben Mütevelliyim' demediği müddetçe bunu bizim bilmemiz mümkün değildi. Bu yapı gizliydi. Sohbet hocası kimin mütevelli olduğunu söylerdi. Mütevelli olan kişi benim bildiğim kadarıyla yapı içerisindeki tavır ve duruşu, abone kazandırımı gibi ölçülere göre belirleniyordu. Ben bir kez himmet toplantısına katıldım. Bu toplantıyı Kemal Elibal yönetiyor, Barış Baltacı ise sohbet hocası olarak bulunuyordu. Ben bu toplantı sonrası vaat ettiğim parayı iş yerime gelen kişiye verdim. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletlerine gittik. Amerika ziyaretimizde yanımızda Barış Baltacı, İsmail Kadı, Yağmur Akkülah, Mehmet Şahbaz vardı. Mehmet Şahbaz hariç bizler Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'i ziyaret ettik."



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Seyfettin Alpat'ın sağlık sorunları nedeniyle adli kontrolle tahliyesine karar verirken ByLock kullandıkları belirlenen ve duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklar Abdurrahman Bahşi, Aydın Dertli, Cengiz Gümüş, Mehmet Aydın, Metin Tıraş ve Yakup Koşan'ın tutuklanmalarına karar verip, haklarında yakalama kararı çıkardı.



GÜLEN GELMEZSE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI İÇİN İŞLEM BAŞLATILACAK



Mahkeme heyeti, ayrıca aralarında Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu firari 14 sanığın duruşmaya gelmemeleri ve yakalanamamaları durumunda önümüzdeki celse vatandaşlıktan çıkarma işlemleri için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılacağını belirtti.