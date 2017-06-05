FETÖ lideri Fetullah Gülen, HDP'li milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer ve eski HDP milletvekili Özdal Üçer için geri sayım başladı. Bu isimler 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezse vatandaşlıktan çıkartılacaklar.

Fetullah Gülen, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer ve Özdal Üçer gibi isimlerin vatandaşlıktan çıkartılması için ilk adım atıldı. 130 isim 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezse vatandaşlıktan çıkartılacak.



Haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan isimlerle ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.



İlanda FETÖ lideri Fetullah Gülen, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile eski HDP milletvekili Özdal Üçer'in de bulunduğu 130 isim bulunuyor.



Listede dikkat çeken diğer isimler de FETÖ'nün Emniyet imamı olduğu iddia edilen ve Kozanlı Ömer bilinen Osman Hilmi Özdil, eski AKP Niğde Merkez İlçe Başkanlarından Latif Güngör ve Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanı Kemal Öksüz.



130 isim hakkında Türk Ceza Kanunun devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına fiili saldırı, Hükûmete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan silahlı örgüt ve silah sağlama suçlarından haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülüyor.



Söz konusu kişilerin yabancı ülkede bulunması ve kendilerine ulaşılamaması nedeniyle Resmi Gazete'de üç ay içinde "yurda dön" ilanı yayınlandı. Bu kişiler üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, Türk vatandaşlıkları İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilecek.









Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun, "Türk vatandaşlığını kaybettirme" başlıklı 29. maddesinin ikinci fıkrası, "TCK'daki anayasal düzene karşı işlenen suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir.



Bakanlıkça Resmi Gazete'de yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilir." hükmünü içeriyor.







Buna göre, Fetullah Gülen, Resmi Gazete'de yapılan bu "yurda dön" ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmezse Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilecek.



FETÖ'nün yöneticilerinden "Kozanlı Ömer" de listede



İçişleri Bakanlığının listesinde, FETÖ yöneticilerinden, emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil de bulunuyor. Tayland'da olduğu değerlendirilen firari sanık Özdil için Tayland adli makamlarına iade talebi düzenlenmişti.







Rize'de, FETÖ'nün darbe teşebbüsüne ilişkin davada adı geçen ve halen aranan sanıklar Haluk Mataracı ve Orhan Tornacı da listede yer alıyor.



HDP'li Sarıyıldız ve Öztürk

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, haklarında yakalama kararı bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, HDP Van Milletvekili Fatma Hezer Öztürk ve eski BDP Van Milletvekili Özdal Üçer de bulunuyor.



Terör örgütüne silah sağlamakla suçlanan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile "terör örgütü propagandası yapma, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakkında dava açılan Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosyalar TBMM'de görüşülüyor.





