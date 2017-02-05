Fikirtepe'de 6 yıl sonra temel attı

Kentsel dönüşüm projelerinin arap saçına döndüğü İstanbul Fikirtepe'de 6 yılın ardından temel atma töreni yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki törende yaptığı konuşmada "Bölgede yaşanan tüm sorunları çözecekleri" sözünü verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6 yıl sonra Fikirtepe'de temel attı.



Törene Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Beraat Albayrak ile çok sayıda AKP Milletvekili ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'da katıldı.



Törende ilk sözü alan Bakan Özhaseki oldu. Bölgede her türlü mağduriyetin çözüleceği sözünü verdi.



Özhaseki, müteahitler ve vatandaşlar arasındaki sorunların devam etmesi halinde gereken müdahaleyi yapacaklarını da kaydetti.



Yaklaşık 6 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projeleri, vatandaş ve müteahitler arasındaki sorunlar nedeniyle başlayamamıştı.



Kentsel dönüşüm projelerine karşı olmadıklarını söyleyen Fikirtepeliler, adil paylaşım ve yerinde dönüşüm talep ediyor.





ulusalkanal.com.tr